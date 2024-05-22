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غوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

غوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي (فيديو)
Globallookpress /Li Ying
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حصول الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" للموسم (2023-2024).

ونجح بيب غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي إلى الاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة تواليا، والعاشرة بشكل عام، وهو أول ناد في تاريخ المسابقة الإنجليزية يفوز باللقب في أربع مرات متتالية.

ونشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صورة لبيب غوارديولا للإعلان عن فوزه بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" للموسم (2023-2024).

وحصد بيب غوارديولا، الباغ من العمر 53 عاما، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد الأعوام (2018، 2019، 2021، 2023).

وأكد بيب غوارديولا إنه "سيدافع" عن جائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" للموسم القادم أيضا (2024-2025)، لكنه يريد مشاركة جائزة هذا الموسم مع زملائه المرشحين الذين دفعوا مانشستر سيتي ليكون الأفضل.

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وقال غوارديولا: "أريد أن أشاركها، نعم، خاصة مع ميكيل أرتيتا (مدرب أرسنال) للعمل الرائع الذي قام به حتى المباراة الأخيرة، أوصلنا إلى أقصى حدودنا".

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحاته: "وبالطبع، يورغن كلوب (مدرب ليفربول السابق) بعد المعارك التي لا تُنسى لسنوات عديدة، وأوناي إيمري (مدرب أستون فيلا) الذي صنع شيئا لا يصدّق مرة أخرى لجلب أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا".

وختم بيب غوارديولا تصريحاته بالقول: "إنه لشرف لي أن أكون إلى جانبهم جميعا وأن أفوز بهذه الكأس، ونحن سندافع عن هذه الجائزة بأفضل شكل ممكن في المستقبل".

المصدر: وكالات 

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