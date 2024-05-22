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غوارديولا يكشف علاقته برياض محرز.. ويسدي نصيحة لمسؤولي الدوري السعودي

الرياضة

غوارديولا يكشف علاقته برياض محرز.. ويسدي نصيحة لمسؤولي الدوري السعودي
AFP /OLI SCARFF
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أكد بيب الإسباني غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه يحترم قرار الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة، موجها نصيحة للقائمين على مهمة الاستقطابات إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وانتقل رياض محرز إلى صوف نادي أهلي جدة الصيف الماضي، بعد الفوز بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي.

وقال بيب غوارديولا، في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب" المذاع على قناة "MBC": "أفتقد محرز كثيرا، لقد كان لاعبا أساسيا مهما في تشكيلتنا، لكن كان عليه الرحيل، أراد الذهاب للسعودية من أجل مصلحته وأسرته، وأنا أحترم قراره".

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وعن تعليقه على انتقال النجوم إلى الدوري السعودي، قال الإسباني، الفائز بجائزة أفضل مدرب في "البريمير ليغ"، إن السعودية ترغب في الاستثمار لصناعة دوري مميز، ولهذا تعاقد المسؤولون مع نخبة من اللاعبين والمدربين العالميين".

وتابع بيب غوارديولا، الفائز بالدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية: "من أجل حصد ثمار هذا الاستثمار، عليهم الصبر، فالمشروع السعودي يحتاج وقتا".

المصدر: وسائل إعلام 

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