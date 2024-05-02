أول تعليق من رونالدو بعد التأهل لنهائي كأس الملك

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الخليج (3-1)، وبالتالي التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم.

وسجل رونالدو ثنائية في شباك الخليج، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ليضرب موعدا في النهائي مع غريمه الهلال، الذي تأهل أمس بعد تخطي عقبة اتحاد جدة 2-1.

ونشر رونالدو صورا من المباراة، عبر حسابه على منصة "إكس"، وعلق عليها: "نهائي كأس الملك.. هيا نذهب".

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وستكون مواجهة نهائي الكأس هي السادسة بين قطبي الرياض في كل البطولات منذ بداية الموسم.

وتواجه الهلال والنصر 4 مرات حتى الآن، 3 مباريات رسمية، وواحدة ودية. وحسم الزعيم 3 مواجهات، بينما اكتفى العالمي بفوز وحيد.

يذكر أن رونالدو البالغ 39 عاما تمكن من هز شباك الخليج بهدفين في الدقيقتين 17 و57 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى 44 هدفا مع "العالمي" بمختلف البطولات.

ورفع رونالدو رصيده إلى 3 أهداف في كأس الملك بعد تسجيل هذه الثنائية، بواقع هدف ضد الشباب واثنين أمام الخليج.

ووصل "الدون" إلى وصافة قائمة هدافي كأس الملك خلال النسخة الحالية، ليتساوى مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

وجاء رونالدو خلف زميله السنغالي ساديو ماني والمغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الاتحاد والبلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب الشباب بـ4 أهداف لكل لاعب.

المصدر: twitter/cristiano

