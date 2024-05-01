رونالدو يقود النصر السعودي إلى نهائي كأس الملك (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الخليج 3-1 وبلوغ نهائي كأس الملك في مباراة جمعت الفريقين يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث للنصر في الدقيقتين 17 و57، وأحرز ساديو ماني الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، بينما سجل فواز الطريس هدف الخليج الوحيد في الدقيقة 82.

يخربيت الهدف يااعظم لاعب بالتاريخ



يابشر والله ماناظر بالمرمى

يابشر والله الحس التهديفي عند رونالدو غير طبيعي



فضائي ، اعجازي ، استثنائي . . قسم بالله هدف يُدرس pic.twitter.com/3j2WzfkvqT — صالح (@Q97m_) May 1, 2024

هدف النصر الثالث.. رونالدو pic.twitter.com/GL7of3xw9X — النصر x الخليج (@mydy1286628) May 1, 2024

هدف الخليج الاول ! pic.twitter.com/0thB3EZz47 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 1, 2024

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة فرصا مهدرة بالجملة من كلا الفريقين دون أن تتغير نتيجة اللقاء، ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز النصر (3-1) وتأهله إلى النهائي.

وسيلعب النصر في المباراة النهائية مع الهلال الذي تأهل على حساب اتحاد جدة بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

المصدر: RT