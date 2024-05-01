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رونالدو يقود النصر السعودي إلى نهائي كأس الملك (فيديو)

الرياضة

رونالدو يقود النصر السعودي إلى نهائي كأس الملك (فيديو)
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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الخليج 3-1 وبلوغ نهائي كأس الملك في مباراة جمعت الفريقين يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث للنصر في الدقيقتين 17 و57، وأحرز ساديو ماني الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، بينما سجل فواز الطريس هدف الخليج الوحيد في الدقيقة 82.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة فرصا مهدرة بالجملة من كلا الفريقين دون أن تتغير نتيجة اللقاء، ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز النصر (3-1) وتأهله إلى النهائي.

وسيلعب النصر في المباراة النهائية مع الهلال الذي تأهل على حساب اتحاد جدة بالفوز عليه بنتيجة 2-1. 

المصدر: RT

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