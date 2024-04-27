اللجنة الأولمبية الدولية تحدد شروط استبعاد الروس من أولمبياد باريس 2024

حدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ شروط استبعاد الرياضيين الروس من دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" قال باخ إن الاحتجاجات السياسية محظورة خلال المسابقات أو احتفالات توزيع الميدياليات والجوائز في أولمبياد باريس 2024.

وتابع: "إذا رفع رياضي روسي علما أو رمز Z، فسيتم اتخاذ إجراء تأديبي، مما قد يؤدي إلى الاستبعاد".

ويشارك المواطنون الروس بشكل واسع حرف Z، الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ تحمله الدبابات والمدرعات والعربات الروسية المشاركة في العملية.

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في 25 أبريل، قال رئيس لجنة الدوما للثقافة البدنية والرياضة، ديمتري سفيششيف، إنه لن يتم فرض عقوبات على الرياضيين الروس بسبب مشاركتهم في الألعاب الأولمبية 2024، وأكد أن قيادة البلاد ستحترم قرار الرياضيين.

وفي ديسمبر 2023، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب في باريس،وسيتمكن الرياضيون من المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة. بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: RT