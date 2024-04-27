كبار السباحين بالعالم يفكرون في مقاضاة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

يبحث كبار السباحين في العالم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" على خلفية قبول السباحين الصينيين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ووفقا لصحيفة "التايمز" الأمريكية، يتفاوض السباحون الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، مع المحامين والمسؤولين الرياضيين. كما أنهم حصلوا على الدعم المالي في حالة إحالة القضية إلى المحكمة.

“Leading international swimmers are considering an unprecedented multimillion-pound lawsuit against ⁦@wada_ama⁩ over its handling of the case involving 23🇨🇳 competitors who escaped sanction despite testing positive”@Lawton_Times⁩ ⁦@thetimes⁩ https://t.co/zVGLj73abC — Global Athlete (@GlobalAthleteHQ) April 26, 2024

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وفي وقت سابق، عينت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات محققا مستقلا بعد فضيحة المنشطات بين السباحين الصينيين.

وقال رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فيتولد بانكا: "نحن مستمرون في رفض الاتهامات الكاذبة، ويسعدنا أن نكون قادرين على وضع هذه الأمور في أيدي محقق يتمتع بالخبرة والاحترام والاستقلال".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا ذكرت فيه أن 23 سباحا صينيا جاءت اختبارات المنشطات إيجابية لديهم وتم العثور على مادة تريميتازيدين في أجسادهم.

واعترفت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات "شينادا" بالعينات الإيجابية للرياضيين وأجرت تحقيقاتها الخاصة التي كشفت أنه تم العثور على آثار للعقار الممنوع في مطبخ الفندق الذي أقام فيه الرياضيون خلال المنافسة، لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" قررت عدم مقاضاة السباحين الصينيين، على الرغم من أنها تلقت، بحسب الصحيفة الأمريكية، معلومات حول نتائج اختباراتهم الإيجابية، وسمحت لهم بالمنافسة في أولمبياد 2020.

ودعت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات "وسادا" في وقت لاحق إلى مراجعة الوكالة، قائلة إنها قوضت الثقة في النظام.

المصدر: "لينتا.رو"