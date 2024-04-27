رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعلق على قضية "السباحين الصينيين"

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إنه يثق تماما في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، في قضية قبول السباحين الصينيين في دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" تصريحات باخ التي أكد من خلالها على ثقته بالوكالة "وادا" وقواعد الرقابة الخاصة بها، والتي تتبعها بشكل كامل.

وأكد أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بالإجراءات التي اتبعتها الوكالة.

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وتعرضت الوكالة الدولية لانتقادات كبيرة منذ أن نشرت تقارير عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تفيد أن 23 سباحا صينيا كانت إيجابية بمادة تريميتازيدين التي تساهم في تقوية الأداء، قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو.

لكن السباحين لم يتعرضوا لأي عقوبة من قبل الوكالة الدولية التي وافقت على توضيح السلطات الصينية بأن سبب الفحوص الإيجابية هو طعام ملوث.

وتحدث رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية ترافيس تيغارت عن إمكانية تستر "وادا" على تنشط السباحين الصينيين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وطلبت الوكالة الأمريكية بتعيين لجنة تحقيق مستقلة للتدقيق في القضية والكشف عن وجود ثغرة في نظيرتها الدولية.

وأوضحت "وادا" في بيانها الخميس، أنها طلبت من المدعي العام السويسري السابق إريك كوتييه التدقيق في تعاملها مع القضية.



ورأت وكالة مكافحة المنشطات الصينية الجمعة أن طلب "وادا" إجراء مراجعة مستقلة هو "دليل واضح على نزاهة وانفتاح وشفافية وادا"، مضيفة أنها ستعمل "من أجل حقوق ومصالح الرياضيين النظيفين والنزاهة في الرياضة".

المصدر: "لينتا.رو"