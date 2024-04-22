فريق سعودي يستعد للتفاوض مع النجم دي بروين

أفاد تقرير صحفي، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم، يستعد للتفاوض مع النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن النصر السعودي لا يزال يهتم بضم دي بروين.

وأوضح غاليتي: "ممثلو النصر يستعدون للتواصل مرة أخرى مع اللاعب البلجيكي خلال الأسابيع المقبلة".

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ولا يستبعد رودي غاليتي، دخول أندية سعودية أخرى في السباق لضم النجم البلجيكي.

يذكر أن اتحاد جدة تقدم بطلب رسمي إلى برنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي، من أجل التعاقد مع دي بروين، وفقا لصحيفة "الرياضية".

وينتهي عقد كيفين دي بروين، البالغ من العمر 32 عاما، مع مانشستر سيتي، في صيف عام 2025.

المصدر: وسائل إعلام