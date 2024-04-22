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"لا يحدث إلا في السعودية".. لاعب كرة قدم أجنبي يعلق على محفظته "الضائعة".. فيديو

الرياضة

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كشف اللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، عن عثوره على محفظته وبداخلها كل النقود والوثائق بعد 8 أشهر من فقدانها في المملكة.

وظهر ألفارو غونزاليس في مقطع فيديو وهو يستعرض محتويات محفظته الشخصية التي فقدها منذ 8 أشهر، قبل أن تعاد إليه دون أن ينقص أي شيء منها.

وقال المدافع الإسباني: "مرحبا أصدقائي، انظروا هذه هي المملكة العربية السعودية.. محفظتي.. استعدتها بعد ثمانية أشهر.. لم أراجع الرسائل التي وصلتني عبر التواصل الاجتماعي.. لأن لدي الكثير منها".

وأضاف غونزاليس: "هذه محفظتي، بكل ما فيها من النقود، وأغراضي الأخرى.. إنه لأمر مدهش.. فهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر.. لذا أخبركم عنه".

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يذكر أن ألفارو غونزاليس (34 عاما)، انتقل إلى صفوف نادي النصر السعودي عام 2022، قادما من فريق نارسيليا الفرنسي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي القادسية في عام 2023.

المصدر: وسائل إعلام 

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