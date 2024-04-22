"لا يحدث إلا في السعودية".. لاعب كرة قدم أجنبي يعلق على محفظته "الضائعة".. فيديو

كشف اللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، عن عثوره على محفظته وبداخلها كل النقود والوثائق بعد 8 أشهر من فقدانها في المملكة.

وظهر ألفارو غونزاليس في مقطع فيديو وهو يستعرض محتويات محفظته الشخصية التي فقدها منذ 8 أشهر، قبل أن تعاد إليه دون أن ينقص أي شيء منها.

وقال المدافع الإسباني: "مرحبا أصدقائي، انظروا هذه هي المملكة العربية السعودية.. محفظتي.. استعدتها بعد ثمانية أشهر.. لم أراجع الرسائل التي وصلتني عبر التواصل الاجتماعي.. لأن لدي الكثير منها".

وأضاف غونزاليس: "هذه محفظتي، بكل ما فيها من النقود، وأغراضي الأخرى.. إنه لأمر مدهش.. فهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر.. لذا أخبركم عنه".

الفارو غونزاليس بعد استعادة محفظته :



أصدقائي أنظروا هذه هي المملكة العربية السعودية ،بعد ثمانية أشهر لم ارى الرسالة في التواصل الإجتماعي لأن لدي الكثير من الرسائل، بعد ثمانية أشهر محفظتي فيها كل شي المال وكل أشيائي هنا أمر مدهش وان هذا ليس بكل العالم💚🇸🇦 pic.twitter.com/Z9vgSYCSJv — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) April 21, 2024

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يذكر أن ألفارو غونزاليس (34 عاما)، انتقل إلى صفوف نادي النصر السعودي عام 2022، قادما من فريق نارسيليا الفرنسي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي القادسية في عام 2023.

المصدر: وسائل إعلام