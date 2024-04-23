واقعة "الحضن".. معاقبة حارس مرمى إيراني بسبب مشجعة (فيديو)

تعرض حارس مرمى فريق الاستقلال الإيراني، سيد حسين حسيني، لعقوبة الإيقاف بسبب واقعة "حضن" بعد مباراته أمام مضيفه ألومنيوم أراك (1-0)، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المحلي.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن سيد حسين حسيني تعرض لعوقب الإيقاف لمدة مباراة بسبب مشجعة احتضنته، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 300 مليون تومان.

حسین حسینی، کاپیتان استقلال، با طعنه به کمیته انضباطی بابت محکومیت فوری او به پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بابت بغل کردن جیمی‌جامپ زن هوادار استقلال، گفت: «مشکلی نیست، این ۳۰۰ میلیون را پرداخت می‌کنم و فدای سر آن هوادار زن.» pic.twitter.com/rQUSlfVxlr — ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) April 19, 2024

وجرت الواقعة يوم 12 أبريل الجاري، حيث ظهرت المشجعة التي اقتحمت الملعب وهي تذهب لحسيني لاحتضانه، ليتجاوب معها.

الاتحاد الايراني لكرة القدم يوقف حارس مرمى الاستقلال حسين حسيني، بسبب عناقه سابقا لإحدى المشجعات خلال مباراة كرة قدم في الدوري المحلي



وفي 12 من أبريل انتشر مقطع فيديو يظهر اقتحام مشجعة لنادي الاستقلال أرضية الملعب واتجهت صوب حارس المرمى الذي تجاوب مع طلبها بعناقها قبل إيقافها من… pic.twitter.com/PZ0eUUPQGg — Daily عربي (@DailyArabi) April 23, 2024

وأوقفت الشرطة المشجعة وحارس المرمى سيد حسين حسيني وأخرجتهما من أرض الملعب.

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وهاجمت الجماهير الموجودة في الملعب وقتها الشرطة ووصفت طريقة التعامل القوي والعنيف مع المشجعة وحارس المرمى بغير المقبولة.

ويمنع القانون في إيران إظهار المشاعر بين الرجال والنساء، علما بأن المشجعة لم تكن ترتدي الحجاب على عكس القوانين في بلادها.

المصدر: وسائل إعلام