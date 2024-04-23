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واقعة "الحضن".. معاقبة حارس مرمى إيراني بسبب مشجعة (فيديو)

الرياضة

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تعرض حارس مرمى فريق الاستقلال الإيراني، سيد حسين حسيني، لعقوبة الإيقاف بسبب واقعة "حضن" بعد مباراته أمام مضيفه ألومنيوم أراك (1-0)، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المحلي.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن سيد حسين حسيني تعرض لعوقب الإيقاف لمدة مباراة بسبب مشجعة احتضنته، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 300 مليون تومان.

وجرت الواقعة يوم 12 أبريل الجاري، حيث ظهرت المشجعة التي اقتحمت الملعب وهي تذهب لحسيني لاحتضانه، ليتجاوب معها.

وأوقفت الشرطة المشجعة وحارس المرمى سيد حسين حسيني وأخرجتهما من أرض الملعب.

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وهاجمت الجماهير الموجودة في الملعب وقتها الشرطة ووصفت طريقة التعامل القوي والعنيف مع المشجعة وحارس المرمى بغير المقبولة.

ويمنع القانون في إيران إظهار المشاعر بين الرجال والنساء، علما بأن المشجعة لم تكن ترتدي الحجاب على عكس القوانين في بلادها.

المصدر: وسائل إعلام 

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