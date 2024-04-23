"ركلها من الخلف".. فتاة حلبة تتسبب بحرمان مقاتل من المنافسة مدى الحياة (فيديو)

أوقفت منظمة "هاردكور" الروسية للفنون القتالية المختلطة، المقاتل الإيراني الأصل علي هيباتي مدى الحياة بعد أن ركل فتاة حلبة خلال مشاركته في بطولة "HFC".

وقعت الحادثة الأسبوع الماضي أثناء نزال أمام الروسي أركادي أوسيبيان، والذي خسر فيه هيباتي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، حيث قام بركل الفتاة التي تدعى ماريا أندريانوفا على مؤخرتها أثناء حملها لوحة تشير إلى رقم الجولة.

وبعد النزال اعتذر هيباتي عن سلوكه وأكد أنه يحترم النساء.

На хардкор файтинг боец Али Хейбати пнул ринг-герлс ногой по ягодицам.

Свой поступок он объяснил тем, что это противоречит его религии!

Извинения не заставили себя долго ждать...

ТК "Я в курсе 18+" pic.twitter.com/jeU700J031 — Резервист 🤝❌ (@ifnov1) April 20, 2024

من جانبها، نشرت الجهة المنظمة للبطولة "HFC" بيانا على صفحتها على "إنستغرام" أعلنت فيه أن اعتذار هيباتي ليس كافيا وأدانت الاعتداء على النساء بأي شكل من الأشكال.

وأكدت "HFC" تغريم المقاتل بمبلغ مالي سيتم تحويله بشكل مباشر إلى ماريا، وفق ما جاء في البيان.

بعد النزال، اندلع شجار ضخم في قاعة النزال عندما اقتحم عدة أشخاص وهاجموا أوسيبيان على وجه الخصوص.

ونتيجة لكل ما حدث تم اتخاذ قرار باستبعاد هيباتي مدى الحياة عن منافسات منظمة "هاردكور".

Руслан Климов



Вилайет Москвабад. После того, как армянский ММА-боец Аркадий Осипян победил чёткого муджахида Али Хейбати на ринге, толпа диких ваххабитов заорала "иди сюда один, мы тоже одни придём!" и начала избивать Аркадия и его тренеров. pic.twitter.com/UTlRlf1ZQF — Victor Ossa (@VictorOssa2) April 21, 2024

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وجاء في البيان: "نظرا لخطورة المخالفات، ومع الأخذ في الاعتبار مقاطع الفيديو التي تمت مراجعتها، تقرر إيقاف علي هيباتي مدى الحياة من المشاركة والعروض في جميع دوريات الهاردكور".

بالإضافة إلى ذلك، أوقفت شركة "هاردكور" مقاتل الفنون القتالية المختلطة نابي نابييف مدى الحياة "بسبب الاستفزازات وتنظيم شجار جماعي وركل المقاتل أوسيبيان".

وأضافت المنظمة أنها ستستبعد جميع المشاركين في هذا الشجار الجماعي.

المصدر: RT