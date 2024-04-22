بالفيديو.. سيارة تدهس حشدا من المتفرجين خلال سباق

انحرفت سيارة سباق عن المسار واصطدمت بحشد من المتفرجين خلال سباق Fox Hill Super Cross لعام 2024 في سريلانكا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن الحادثة وقعت في مدينة دياتالاوا، على بعد حوالي 180 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو.

ويشار إلى أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها، وبحسب البيانات الأولية، أسفر الحادث عن سقوط سبعة قتلى منهم 4 من منظمي السباق، وتم نقل 20 آخرين إلى المستشفى متأثرين بإصاباتهم، 3 منهم بحالة حرجة.

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ويتم إقامة سباق Fox Hill Super Cross فوق أرض وعرة على أراضي وحدة عسكرية سابقة.

وتجمع حوالي 45 ألف متفرج في حلبة السباق في الأكاديمية العسكرية السريلانكية، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل الجيش السريلانكي وشركة سريلانكا لرياضة السيارات.

المصدر: time