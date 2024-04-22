بالفيديو.. سيارة تدهس حشدا من المتفرجين خلال سباق
انحرفت سيارة سباق عن المسار واصطدمت بحشد من المتفرجين خلال سباق Fox Hill Super Cross لعام 2024 في سريلانكا.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن الحادثة وقعت في مدينة دياتالاوا، على بعد حوالي 180 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو.
ويشار إلى أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها، وبحسب البيانات الأولية، أسفر الحادث عن سقوط سبعة قتلى منهم 4 من منظمي السباق، وتم نقل 20 آخرين إلى المستشفى متأثرين بإصاباتهم، 3 منهم بحالة حرجة.
【#斯里蘭卡 賽車比賽發生事故 致7死20傷】— 鳳凰衛視PhoenixTV (@PhoenixTVHK) April 22, 2024
🇱🇰斯里蘭卡21日舉行的一場越野賽發生事故。有車輛偏離賽道並撞向觀眾，造成至少7人死亡，另有20人受傷。警方已對事故展開調查，目前尚不清楚具體原因。#SriLankapic.twitter.com/hbYr49ZtrL
ويتم إقامة سباق Fox Hill Super Cross فوق أرض وعرة على أراضي وحدة عسكرية سابقة.
وتجمع حوالي 45 ألف متفرج في حلبة السباق في الأكاديمية العسكرية السريلانكية، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل الجيش السريلانكي وشركة سريلانكا لرياضة السيارات.
المصدر: time