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تير شتيغن: ما حدث في الكلاسيكو عار

الرياضة

تير شتيغن: ما حدث في الكلاسيكو عار
AFP
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تحدث الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة، عن خسارة فريقه وما حدث أمس الأحد، ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفوق ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2، ضمن الجولة 32 من عمر الليغا، على ملعب "سانتياغو برنابيو". 

وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية للبارسا، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

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وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها باستكمال اللعب.

وقال تير شتيغن في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "يا له من عار أنهم لم يتمكنوا من إيجاد زاوية للتحقق من هدف يامال".

وأضاف "هذه الصناعة تتحرك بأموال كبيرة، ولا أستطيع فهم كيف يتعذر توفير المال لتنفيذ تكنولوجيا خط المرمى التي تتوفر في الدوريات الأخرى".

وبشأن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد كوبارسي لصالح فاسكيز، وجاء منها الهدف الأول ريال مدريد، علق: "أعتقد أن فاسكيز كان ذكيا في ركلة الجزاء، وأظن أنه حاول البحث عنها".

وختم: "كان كل شيء لصالحنا، ولكننا لم نتمكن من الحصول على الثلاث نقاط في النهاية".

المصدر: "وكالات"

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