تير شتيغن: ما حدث في الكلاسيكو عار

تحدث الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة، عن خسارة فريقه وما حدث أمس الأحد، ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفوق ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2، ضمن الجولة 32 من عمر الليغا، على ملعب "سانتياغو برنابيو".



وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية للبارسا، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

Marc Andre Ter Stegen après le Clasico :



« C'est une honte pour le monde du football !



Pas de goal line technology ? 𝗜𝗹 𝘆 𝗮 𝗯𝗲𝗮𝘂𝗰𝗼𝘂𝗽 𝗱'𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲, 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀… pic.twitter.com/gaA4dnrWKp — Actu Foot (@ActuFoot_) April 21, 2024

SALIÓ MUY MOLESTO🤬❌



Marc-André Ter Stegen salió muy molesto con el arbitraje debido que no revisaron cómo debían el posible gol del Barcelona🚨🫵



Señaló que teniendo mucho dinero la Liga no tengan estas tecnologías. #TeDaMásEmocionespic.twitter.com/GtB78EGhBZ — La Octava Sports (@laoctavasports) April 21, 2024

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وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها باستكمال اللعب.



وقال تير شتيغن في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "يا له من عار أنهم لم يتمكنوا من إيجاد زاوية للتحقق من هدف يامال".



وأضاف "هذه الصناعة تتحرك بأموال كبيرة، ولا أستطيع فهم كيف يتعذر توفير المال لتنفيذ تكنولوجيا خط المرمى التي تتوفر في الدوريات الأخرى".



وبشأن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد كوبارسي لصالح فاسكيز، وجاء منها الهدف الأول ريال مدريد، علق: "أعتقد أن فاسكيز كان ذكيا في ركلة الجزاء، وأظن أنه حاول البحث عنها".



وختم: "كان كل شيء لصالحنا، ولكننا لم نتمكن من الحصول على الثلاث نقاط في النهاية".

المصدر: "وكالات"