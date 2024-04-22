مدرب برشلونة يطلب اجتماعا عاجلا بعد الهزيمة في الكلاسيكو

طلب المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، اجتماعا عاجلا مع إدارة الفريق الكتالوني، عقب لقاء "الكلاسيكو" ضد غريمه الأزلي ريال مدريد.

وتعرض فريق برشلونة لهزيمة أمام غريمه ريال مدريد (2-3)، في المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري "لا ليغا".

ووفقا لإذاعة "RAC1"، فقد طلب تشافي، الاجتماع مع إدارة نادي برشلونة، من أجل مناقشة مسألة استمراره مع "البلوغرانا" في الموسم المقبل.

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وأشارت إلى أن تشافي يريد ضمانات قوية، حتى يتمكن برشلونة من تعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، إذا قرر البقاء مع الفريق.

كما أكدت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" أيضا أن تشافي منفتح الآن للبقاء مع برشلونة عقب خسارة الكلاسيكو.

وسبق أن أعلن تشافي في شهر يناير الماضي، أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وتضاءلت فرص برشلونة في الدفاع عن اللقب، بعد هذه الهزيمة، حيث تجمد رصيده عند 70 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

المصدر: وسائل إعلام