ريال مدريد يهزم برشلونة في الوقت "القاتل" ويلامس لقب "الليغا"

اقترب نادي ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني بعدما تغلب على غريمه برشلونة في الوقت "القاتل" 3-2، في مباراة مثيرة جمعتما يوم الأحد في قمة المرحلة الـ32 من "الليغا".

وبدأت المباراة بهدوء من كلا الفريقين، قبل أن يخطف أندرياس كريستنسن هدف التقدم المباغت لبرشلونة في الدقيقة السادسة من ركلة ركنية نفذها رافينيا وصلت إلى المدافع الدنماركي الذي ارتقى وسدد رأسية في شباك "الميرينغي".

إقرأ المزيد

وأحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 18، ثم تقدم برشلونة مجددا بهدف من توقيع فيرمين لوبيز في الدقيقة 69، حيث صوب لامين جمال كرة تصدى لها حارس الريال لترتد أمام فيرمين الذي وضعها في الشباك.

ولم تمر سوى أربع دقائق حتى عدل الريال النتيجة عن طريق لوكاس فاسكيز، حيث تلقى كرة عرضية من فينيسيوس ليستقبلها بلمسة واحدة ويضعها في شباك "البارسا".

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل الإنجليزي جود بيلينغهام هدف الفوز للريال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إذ تلقى كرة عرضية من فاسكيز ليسددها على يسار الحارس تير شتيغن.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب "الليغا"، وخطا خطوة عملاقة نحو التتويج باللقب، حيث وسع الفارق بينه وأقرب ملاحقيه برشلونة إلى 11 نقطة وذلك قبل ست جولات فقط على ختام المسابقة.

المصدر: RT