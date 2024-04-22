أنشيلوتي يعلق على عدم احتساب هدف لامين يامال في "الكلاسيكو".. فيديو

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن رأيه بشأن الحالة التحكيمية التي أثارت الجدل بعدم احتساب هدف لاعب فريق برشلونة لامين يامال خلال لقاء "الكلاسيكو".

وشهدت مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة (3-2) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري، حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها لقطة كرة لامين يامال، التي فشلت تقنية الفيديو "VAR" في التأكد من دخولها بكامل محيطها المرمى أم لا بسبب عدم توافر تقنية خط المرمى "عين الصقر".

🚨💣 ريليفو | الصورة توضح أن تسديدة لامين يامال لم تدخل مرمى لونين بشكل كامل.



—الكرة لم تتجاوز خط المرمى ببضعة سنتيمترات. pic.twitter.com/SOWBuqh0lD — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 21, 2024

‼️ ماركا | تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد تحلل "الهدف الشبح" لبرشلونة في الكلاسيكو: الكرة لم تتجاوز خط المرمى.



—قامت Canal+ و بي إن سبورتس بتحليل تسديدة لامين يامال بتقنية ثلاثية الأبعاد وحكمت بأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بالكامل. pic.twitter.com/wqZKfBKHAC — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 22, 2024

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وعلق أنشيلوتي على تلك اللقطة، قائلا: "أعتقد أن كرة لامين يامال لم تدخل المرمى بكامل محيطها لأنه لا توجد صورة واضحة لذلك".

وأشاد المدرب الإيطالي المخضرم بأداء لاعبه لوكاس فاسكيز في "الكلاسيكو"، قائلا: "دعني أذكر لوكاس فاسكيز. يا له من لاعب، مستواه رائع للغاية".

وأضاف "إنه يتنافس مع كارفاخال الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكان بإمكاني مشاركة داني لكن لوكاس كان في حالة جيدة جدا".

المصدر: وسائل إعلام