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أنشيلوتي يعلق على عدم احتساب هدف لامين يامال في "الكلاسيكو".. فيديو

الرياضة

أنشيلوتي يعلق على عدم احتساب هدف لامين يامال في
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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن رأيه بشأن الحالة التحكيمية التي أثارت الجدل بعدم احتساب هدف لاعب فريق برشلونة لامين يامال خلال لقاء "الكلاسيكو".

وشهدت مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة (3-2) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري، حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها لقطة كرة لامين يامال، التي فشلت تقنية الفيديو "VAR" في التأكد من دخولها بكامل محيطها المرمى أم لا بسبب عدم توافر تقنية خط المرمى "عين الصقر".

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وعلق أنشيلوتي على تلك اللقطة، قائلا: "أعتقد أن كرة لامين يامال لم تدخل المرمى بكامل محيطها لأنه لا توجد صورة واضحة لذلك".

وأشاد المدرب الإيطالي المخضرم بأداء لاعبه لوكاس فاسكيز في "الكلاسيكو"، قائلا: "دعني أذكر لوكاس فاسكيز. يا له من لاعب، مستواه رائع للغاية".

وأضاف "إنه يتنافس مع كارفاخال الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكان بإمكاني مشاركة داني لكن لوكاس كان في حالة جيدة جدا".

المصدر: وسائل إعلام 

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