بعد الكلاسيكو.. تشافي يفاجئ أنشيلوتي بسؤال عن التركي غولر

فاجأ المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بالحديث عن لاعبه التركي أردا غولر عقب "الكلاسيكو" بين الفريقين.

وأسقط ريال مدريد ضيفه برشلونة (3-2) في الوقت القاتل من لقاء الـ"كلاسيكو" الذي جمعهما مساء الأحد الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري "لا ليغا".

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ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تحدث تشافي وأنشيلوتي معا عقب "الكلاسيكو" عن التركي أردا غولر، لاعب خط وسط الفريق الملكي.

وقال تشافي لأنشيلوتي: "لو كان أردا غولر انتقل إلى برشلونة، كنا سنمنحه فرصة للعب بشكل مؤكد. في مدريد لديك الكثير من النجوم...".

وأشارت "ديفنسا سنترال" إلى أن مسؤولي برشلونة يندمون على ضياع صفقة التعاقد مع غولر في اللحظات الأخيرة، بعد أن قرر اللاعب تحويل وجهته إلى ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو والحديث مع تشافي: "سيحصل أردا غولر على الدقائق التي يريد لعبها".

المصدر: وسائل إعلام