قرار هام للفيفا بشأن كأس العالم للشباب وقطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس إقامة كأس العالم تحت 17 عاما سنويا بدلا من إقامتها كل عامين، على أن تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة اعتبارا من 2025.

وبعد قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 في مونديال الشباب تحت 17 عاما وتنظيمه سنويا بدلا من كل عامين، تم التأكيد على أن النسخ الخمس المقبلة من البطولة، ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، انطلاقا من عام 2025.

وفي الوقت نفسه، سيستضيف المغرب كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، والتي تم توسيعها إلى 24 فريقا وستقام سنويا اعتبارا من عام 2025 وحتى عام 2029.

وذكر الفيفا: "جاء ذلك عقب دعوة عالمية لإبداء الاهتمام باستضافة البطولتين، وانصب التركيز على الاستفادة من استخدام البنى الأساسية الخاصة بكرة القدم الموجودة بالفعل من أجل كفاءة المنافسات واستدامتها".

Introducing the hosts for the next five editions of the #U17WC and #U17WWC: Qatar and Morocco! 🇶🇦🇲🇦 pic.twitter.com/17kNuOfw33 — FIFA (@FIFAcom) March 14, 2024

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وأقيمت آخر نسخة من كأس العالم تحت 17 عاما في عام 2023، وفازت ألمانيا بلقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4-3، إثر تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي السبت في مدينة سوراكارتا الإندونيسية.

وهذا اللقب الأول لألمانيا التي بلغت نهائي نسخة 1985 الافتتاحية وحلت ثالثة في 2007 و2011 ورابعة في 1997. أما فرنسا، فأخفقت في إضافة لقبها الثاني بعد 2001 عندما فازت على نيجيريا بثلاثية نظيفة.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، في حين حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في إسكتلندا.

المصدر: "وكالات"