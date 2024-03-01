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استفزاز وسخرية.. ملاكم سعودي يخسر أمام جزائري في نزال استعراضي" غريب (فيديو)

الرياضة

استفزاز وسخرية.. ملاكم سعودي يخسر أمام جزائري في نزال استعراضي
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خسر الملاكم السعودي زهير القحطاني أمام منافسه الجزائري مهدي زعتوت في النزال الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في قطر، وذلك ضمن دورة "ONE 166" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وقد استعرض الملاكم الجزائري تفوقه وسيطرته وسخر من منافسه السعودي بحركات مستفزة خلال النزال الذي جمعهما، بقواعد الملاكمة لفئة الوزن غير المقيد (66 كيلوغراما) في عرض المنظمة الأول على الأراضي القطرية، في صالة لوسيل الرياضية، وفاز بالنقاط على منافسه السعودي.

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يذكر أن زهير القحطاني، البالغ من العمر 34 عاما، هو بطل الشرق الأوسط في المجلس العالمي للملاكمة، وشارك في بطولات كبرى ومنها سلسلة بطولة العالم للملاكمة في جدة.

أما مهدي زعتوت، فيبلغ من العمر 40 عاما، وهو بطل العالم في رياضة "المواي تاي" بالمجلس العالمي للملاكمة، وفي الرابطة الدولية لرياضة الكاراتيه.

 وقرر الملاكم الجزائري العودة إلى حلبات القتال والمشاركة في عرض "ون 166 قطر"، بعدما كان قد أعلن اعتزاله عقب فوزه على الأمريكي آسا تن باو بالضربة القاضية في الجولة الأولى في أكتوبر 2022.

المصدر: RT 

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