شاهد.. استسلام المقاتل اليمني السعودي المروعي (فيديو)

خسر الرياضي اليمني السعودي أسامة المروعي أمام منافسه البرازيلي كليبير سوزا في النزال الذي جمعهما في قطر، ضمن دورة "ONE 166" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأجبر سوزا، الملقب بـ "كلاندستينو"، متحديه المروعي على الاستسلام في بداية الجولة الثانية للنزال الذي جمعهما، في صالة لوسيل الرياضية، ضمن فئة وزن الذبابة في رياضة مصارعة الإخضاع.

NASTY 😬 Cleber Sousa submits Osamah Almarwai via armbar!



Tune in NOW to catch the rest of ONE 166: Qatar!



🔴 Live Now#ONE166: Qatar presented by @visitqatar@mediacityqa@ooredooqatar

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🇬🇧🇮🇪 Watch live on Sky Sports

🌏 Check… pic.twitter.com/FuUuKpkLYp — ONE Championship (@ONEChampionship) March 1, 2024

وحقق كليبير سوزا، البالغ من العمر 28 عاما، فوزه الأول ضمن بطولة "ONE Championship" بعدما خسر مواجهته الأولى في المنظمة ضد بطل العالم في مصارعة الإخضاع لفئة وزن الذبابة الأمريكي مايكي موسوميشي، ليرفع البرازيلي سجله الاحترافي الإجمالي إلى 86 فوزا مقابل 40 هزيمة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

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بينما خسر أسامة المروعي، البالغ من العمر 31 عاما، للمرة الثانية على التوالي، بعد الأولى على يد موسوميشي أيضا، في مايو الماضي، خلال عرض المنظمة الأول في الولايات المتحدة.

يذكر أن أسامة المروعي، هو مصارع أكاديمية "أتوس" الأمريكية، وأصبح أول مصارع في الشرق الأوسط يحصل على الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلية عام 2022.

ويعتبر المروعي أول بطل عربي يفوز في بطولة الجوجيتسو (No-Gi) التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو البرازيلية (IBJJF) عن فئة الحزام الأسود.

المصدر: RT