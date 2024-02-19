سيخسر نصف راتبه.. التفاصيل المالية لعقد مبابي مع ريال مدريد

أكدت جل الصحف الرياضية الإسبانية، يوم الاثنين، أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ويتوقع أن ينضم المهاجم الفرنسي للريال مع نهاية عقده مع الفريق الباريسي في يونيو المقبل.

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وذكرت صحيفة "ماركا"، أن مبابي وقع بالفعل، قبل أسبوعين، على عقد مع ريال مدريد لمدة خمسة مواسم، ليرتدي القميص الملكي حتى صيف 2029.

وأضافت: "طلب مبابي في اجتماعه مع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي، الثلاثاء الماضي، بألا يقدم أي عروض جديدة، لأنه وقع بالفعل على عقد مع ريال مدريد".

ووفق العقد المبرم، سيكون راتب مبابي الأعلى في الريال، لكنه ليس ببعيد عن اللاعبين أصحاب الفئة الأولى مثل توني كروس ولوكا مودريتش وديفيد ألابا، إذ يتقاضون بين 15 و20 مليون يورو.

ويأتي الراتب أقل مما كان ريال مدريد قد قدمه لمبابي عام 2022، إذ عرض الريال حينها 26 مليون يورو صافية كراتب سنوي، لكن النجم الفرنسي لم يوقع العقد.

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد، الذي يميل إلى منح مكافآت توقيع كبيرة للاعبين القادمين مجانا كتعويض عن عدم دفع رسوم انتقال، قد اتفق على تقليص مكافأة التوقيع التي عرضها على مبابي قبل عامين، التي كانت تبلغ 130 مليون يورو، دون الكشف عن قيمة التخفيض الفعلية.

وذكرت "ماركا"، أن المبلغ الإجمالي (الراتب، والمكافآت، وحقوق الصورة) الذي سيتقاضاه مبابي في موسمه الأول مع الريال سيمثل نصف ما سيحصل عليه المهاجم الفرنسي في موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان: 212 مليون يورو، تشمل إجمالي الراتب (72 مليونا)، مكافأة التجديد (60 مليونا) ومكافأة الولاء (80 مليونا).

ولفتت "ماركا" إلى أن معسكر مبابي وافق على هذا الخفض، مدركا أنها "الطريقة الوحيدة التي تمكنه من تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد".

وأضافت أن مبابي "كان مصمما على إعطاء الأولوية للجانب الرياضي هذه المرة، على حساب الراتب".

المصدر: "ماركا"