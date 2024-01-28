النصر السعودي يحسم موقف رونالدو من المشاركة في مباراة "الرقصة الأخيرة" ضد ميسي

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بطولة كأس موسم الرياض المقررة الخميس المقبل.

وسادت حالة من القلق بين جماهير النصر حول قدرة قائد الفريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على المشاركة في المباراة التي أطلق عليها "الرقصة الأخيرة".

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وغاب رونالدو عن تدريبات النصر الجماعية خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تعرضه للإصابة، ما أدى لإلغاء معسكر الفريق في الصين قبل أيام.

إلا أن موقع "kooora"، نقل عن مصدر في نادي النصر يوم الأحد، أن رونالدو سيتنظم في تدريبات الفريق الجماعية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وأن النجم البرتغالي سيكون جاهزا للعب أمام إنتر ميامي بقيادة ميسي.

وتقام بطولة كأس موسم الرياض على ملعب الهلال "المملكة أرينا"، بنظام الدوري بين النصر والهلال إضافة إلى إنتر ميامي.

وتفتتح البطولة غدا الاثنين بمواجهة الهلال ضد إنتر ميامي، ثم يلتقي النصر مع إنتر ميامي الخميس المقبل على أن يتواجه النصر مع الهلال الخميس 8 فبراير.

المصدر: وكالات