رونالدو في "عيادة" نادي النصر لليوم الثاني بسبب الإصابة

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الخميس، للمرة الثانية على التوالي، بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رونالدو اكتفى بأداء التدريبات داخل صالة الحديد، بجانب جلسة علاجية في عيادة النادي، لليوم الثاني على التوالي.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد أشارت يوم أمس الأربعاء، إلى أن رونالدو يعاني من آلام عضلية بسيطة منعته من خوض التدريبات، حيث اكتفى بخوض جلسة علاجية في عيادة النادي.

ولم يوضح نادي النصر حتى الآن، تفاصيل إصابة قائده النجم البرتغالي ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.

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ويحتل كريستيانو رونالدو، الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين مطلع الشهر المقبل، صدارة جدول ترتيب هدافي دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، برصيد 20 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف عن وصيفه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.

بينما يحل نادي النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال.

ويستعد نادي النصر حاليا لمعسكر إعدادي في الصين، ويخوض خلاله مباراتين وديتين ضد شنغهاي في 24 يناير الجاري، وتشجيانغ يوم 28 من نفس الشهر.

المصدر: وسائل إعلام