 
مباشر

رسميا.. نجم ليفربول السابق يرحل عن الدوري السعودي

الرياضة

رسميا.. نجم ليفربول السابق يرحل عن الدوري السعودي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtdz

أعلن قائد نادي ليفربول الإنجليزي السابق، جوردان هندرسون اليوم الخميس، رحيله عن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، بعد 6 أشهر فقط من وصوله، والانضمام إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقال هندرسون، عبر منصة "إكس": "يؤسفني أن أقول إنني سأترك الاتفاق بأثر فوري، لم يكن قرارا سهلا ولكني أشعر أنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر النادي والجماهير على كل الدعم الذي قدموه لي خلال فترة وجودي..".

وكشف هيندرسون عن انتقاله إلى صفوف نادي أياكس أمستردام، حيث كتب: "أمستردام! سعيد جدا لوجودي هنا. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا قريبا".

 وأشار الحساب الرسمي لنادي أياكس، أن قميص جوردان هندرسون هو بالفعل الأسرع مبيعا في تاريخ أياكس، بالرغم من طرحه منذ قليل".

إقرأ المزيد
محامي بنزيما يوضح حقيقة عودة لاعب الاتحاد السعودي إلى ليون الفرنسي
محامي بنزيما يوضح حقيقة عودة لاعب الاتحاد السعودي إلى ليون الفرنسي
إقرأ المزيد
رونالدو في
رونالدو في "عيادة" نادي النصر لليوم الثاني بسبب الإصابة

وانضم جوردان هندرسون، البالغ من العمر 33 عاما، إلى صفوف نادي الاتفاق في يوليو 2023، في صفقة انتقال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دولار، قادما من ليفربول.

وبحسب شبكة ESPN، فإن عقد هندرسون مع النادي السعودي كان لمدة 3 سنوات.

بينما أشار موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي، أن جوردان هندرسون شارك في 17 مباراة فقط مع نادي الاتفاق.

المصدر: "twitter/JHenderson" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا