رسميا.. نجم ليفربول السابق يرحل عن الدوري السعودي

أعلن قائد نادي ليفربول الإنجليزي السابق، جوردان هندرسون اليوم الخميس، رحيله عن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، بعد 6 أشهر فقط من وصوله، والانضمام إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقال هندرسون، عبر منصة "إكس": "يؤسفني أن أقول إنني سأترك الاتفاق بأثر فوري، لم يكن قرارا سهلا ولكني أشعر أنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر النادي والجماهير على كل الدعم الذي قدموه لي خلال فترة وجودي..".

I’m sad to say that I will be leaving Al Ettifaq with immediate effect. It wasn’t an easy decision but one that I feel is best for me and my family.

I want to take this opportunity to thank the club & the fans for all the support during my time. I really felt the love from Day… pic.twitter.com/Jouk4ad6Gf — Jordan Henderson (@JHenderson) January 18, 2024

وكشف هيندرسون عن انتقاله إلى صفوف نادي أياكس أمستردام، حيث كتب: "أمستردام! سعيد جدا لوجودي هنا. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا قريبا".

Amsterdam! So happy to be here. Can't wait to see you all soon ❌❌❌ @AFCAjaxpic.twitter.com/da3idpC3AB — Jordan Henderson (@JHenderson) January 18, 2024

وأشار الحساب الرسمي لنادي أياكس، أن قميص جوردان هندرسون هو بالفعل الأسرع مبيعا في تاريخ أياكس، بالرغم من طرحه منذ قليل".

🚨 - JUST IN: Jordan Henderson’s shirt is already the fastest-selling player shirt in Ajax HISTORY. [@ajaxlife] pic.twitter.com/DAPDpC1zGJ — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) January 19, 2024

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وانضم جوردان هندرسون، البالغ من العمر 33 عاما، إلى صفوف نادي الاتفاق في يوليو 2023، في صفقة انتقال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دولار، قادما من ليفربول.

وبحسب شبكة ESPN، فإن عقد هندرسون مع النادي السعودي كان لمدة 3 سنوات.

بينما أشار موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي، أن جوردان هندرسون شارك في 17 مباراة فقط مع نادي الاتفاق.

المصدر: "twitter/JHenderson"