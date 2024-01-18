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محامي بنزيما يوضح حقيقة عودة لاعب الاتحاد السعودي إلى ليون الفرنسي

الرياضة

محامي بنزيما يوضح حقيقة عودة لاعب الاتحاد السعودي إلى ليون الفرنسي
AFP
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صرح هيوج فيجييه محامي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أنه سيكون سعيدا للغاية بعودة هذا اللاعب إلى صفوف ليون الفرنسي مرة أخرى.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي ليون في استعادة لاعبه السابق كريم بنزيما هذا الشهر بعد التقارير التي تحدثت عن رغبة المهاجم الفرنسي في الرحيل عن نادي اتحاد جدة، بعد ستة أشهر قضاها مع الفريق السعودي.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية، عن فيجييه قوله: "لقد مر بنزيما بفترات صعود وهبوط في حياته الرياضية، ربما تكون هذه الفترة أقل ازدهارا. لقد أصيب في هذه الأيام، وغادر فريقه للسفر وأوقفه إعصار موريشيوس. إذا كنتم تتذكرون كان لا يلعب كثيرا عندما وصل الريال وبعدها أصبح أساسيا".

وأضاف "يجب أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيته يلعب مرة أخرى في ليون. لكنني لا أعتقد ذلك. سنرى ما الذي سيحدث".

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وتابع هيوج فيجييه “ليس لديه مشكلة مع فرنسا، عليك فقط الاستماع إليه وهو يتحدث عنها. فرنسا علمته كل شيء. إنه يحب فرنسا”.

يذكر أن إدارة نادي اتحاد جدة تعاقدت مع كريم بنزيما، براتب يقدر بنحو 86 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وشارك المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 36 عاما، في 20 مباراة مع نادي الاتحاد السعودي، منذ بداية الموسم الحالي، وسجل خلالها 12 هدفا.

المصدر: وسائل إعلام 

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