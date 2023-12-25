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بعد 34 ركلة ترجيح.. فيوتشر يهزم بيراميدز ويصعد لنهائي السوبر المصري (فيديو)

الرياضة

بعد 34 ركلة ترجيح.. فيوتشر يهزم بيراميدز ويصعد لنهائي السوبر المصري (فيديو)
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حجز نادي فيوتشر بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح (14-13) عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي يوم الاثنين.

وسدد لاعبو الفريقين 34 ضربة ترجيح، تألق خلالها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" نجم فيوتشر الذي تصدي لأربع ركلات وسجل واحدة بنفسه، ليساهم في فوز فريقه وتأهله للنهائي.

وينتظر فيوتشر في المباراة النهائية المزمع إقامتها في الإمارات الخميس المقبل، الفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا الذي يقام في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT

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