التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة أنفيلد" مساء اليوم

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا لمباراة القمة بين ليفربول وأرسنال، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي كريستوفر كافانا، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (17:30) بتوقيت غرينيتش.

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" مواجهة ضيفه أرسنال "المدفعجية":

1- أليسون بيكر

3- واتارو إيندو

4- فيرجيل فان دايك

5- إبراهيما كوناتي

7- لويس دياز

8- دومينيك سوبوسلاي

11- محمد صلاح

17- كورتيس جونز

18- كودي جاكبو

21- كوستاس تسيميكاس

66- ترينت ألكسندر-أرنولد.

بينما اختار الإسباني ميكيل أرتيتا (41 عاما)، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: سالبيا، غابرييل، زينتشينكو، بن وايت

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتين أوديغارد، كاي هافيرتز

خط الهجوم: جيسوس، بوكايو ساكا، مارتينيلى.

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



💪 Saliba at the back

⚖️ Rice in the middle

🙌 Jesus leads the line



Let's go, Gunners 👊 pic.twitter.com/3PIWqD80aY — Arsenal (@Arsenal) December 23, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويحتل فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة.

بينما يشغل ليفربول المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 38 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/Arsenal"