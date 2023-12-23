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محمد صلاح ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام "المدفعجية".. فيديو

الرياضة

محمد صلاح ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام
AFP
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ساد التعادل الإيجابي (1-1) مباراة القمة ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي جمعت بين فرق ليفربول وضيفه أرسنال، مساء اليوم السبت.

فاجأ البرازيلي غابرييل ماجاليس مدافع أرسنال "المدفعجية"، أصحاب الأرض بهدف سريع سجله بعد أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل "للريدز" بتسديدة رائعة، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

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التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة أنفيلد" مساء اليوم

واكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، فقد رفع فريق أرسنال رصيده إلى 40 نقطة، واحتفظ بصدارة ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما وصل فريق ليفربول إلى النقطة الـ39، واستعاد مركز الوصافة في جدول الترتيب، بفارق الأهداف من نادي أستون فيلا، الذي سقط بدوره في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه المتواضع شيفيلد يونايتد، وبالنتيجة ذاتها بهدف لكل من الطرفين.

المصدر: RT 

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