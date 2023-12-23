شاهد.. اصطدام قوي بين مدرب ليفربول ومدافعه تسيميكاس

تلقى اليوناني كوستاس تسيميكاس إصابة خلال مباراة فريقه أمام ضيفه أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط كوستاس تسيميكاس على الأرض بعد احتكاك قوي مع أرسنال الإنجليزي باكايو ساكا في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، كما اصطدم المدافع اليوناني عند سقوطه مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

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وخرج كوستاس تسيميكاس من أرضية الملعب بعد تعرضه لإصابة في الكتف، ودخل بدلا من زميله المدافع جو غوميز.

المصدر: RT