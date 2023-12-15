الاتحاد الدولي للتنس يختار بطل وبطلة عام 2023

اختار الاتحاد الدولي للتنس كلا من الصربي نوفاك دجوكوفيتش ولاعبة بيلاروس أرينا سبالينكا بطلين للعالم في 2023 بسبب أدائهما المتميز في البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان، إنه منح دجوكوفيتش (36 عاما) جائزة فردي الرجال للمرة الثامنة ليعزز النجم الصربي رقمه القياسي غير المسبوق بعد تتويجه بثلاثة من ألقاب البطولات الكبرى الأربع هذا العام.

ورفع اللاعب المخضرم رصيده من الألقاب الكبرى إلى 24 لقبا ليعادل حصيلة مارغريت كورت القياسية من هذه الألقاب المتميزة، كما فاز بلقب البطولة الختامية لموسم الرجال للمرة السابعة وهو رقم قياسي أيضا وأنهى العام في صدارة قائمة التصنيف الدولية لمحترفي اللعبة.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Novak Djokovic et Aryna Sabalenka sont désignés CHAMPIONS DU MONDE 2023 par la Fédération Internationale de Tennis (ITF). 🏆🎉 pic.twitter.com/RcnJ30AK4m — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 14, 2023

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وفازت سبالينكا بلقبها الكبير الأول في أستراليا المفتوحة، وحصلت على المركز الثاني في أمريكا المفتوحة ووصلت لقبل نهائي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وخسرت سبالينكا صدارة التصنيف الدولي لصالح البولندية إيغا شيانتيك خلال البطولة الختامية للسيدات وعبرت عن سعادتها بما قدمته من أداء ونتائج خلال 2023 وبتتويجها بطلة للعالم.

وقالت في بيان الاتحاد الدولي للتنس: "أتوق للعودة إلى الملاعب في الموسم الجديد في يناير".

وحصل راجيف رام وجو سالسبيري على جائزة زوجي الرجال بعد فوزهما بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي، بينما ذهبت جائزة زوجي السيدات إلى ستورم هانتر وإليسه ميرتنز بعد حصولهما على المركز الثاني في ويمبلدون.

المصدر: "وكالات"