 
مباشر
عاجل
في آخر اجتماع في 2023.. المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بواقع 1% إلى 16% سنويا

الاتحاد الدولي للتنس يختار بطل وبطلة عام 2023

الرياضة

الاتحاد الدولي للتنس يختار بطل وبطلة عام 2023
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlql

اختار الاتحاد الدولي للتنس كلا من الصربي نوفاك دجوكوفيتش ولاعبة بيلاروس أرينا سبالينكا بطلين للعالم في 2023 بسبب أدائهما المتميز في البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان، إنه منح دجوكوفيتش (36 عاما) جائزة فردي الرجال للمرة الثامنة ليعزز النجم الصربي رقمه القياسي غير المسبوق بعد تتويجه بثلاثة من ألقاب البطولات الكبرى الأربع هذا العام.

ورفع اللاعب المخضرم رصيده من الألقاب الكبرى إلى 24 لقبا ليعادل حصيلة مارغريت كورت القياسية من هذه الألقاب المتميزة، كما فاز بلقب البطولة الختامية لموسم الرجال للمرة السابعة وهو رقم قياسي أيضا وأنهى العام في صدارة قائمة التصنيف الدولية لمحترفي اللعبة.

إقرأ المزيد
أفضل لاعب روسي لعام 2023
أفضل لاعب روسي لعام 2023

وفازت سبالينكا بلقبها الكبير الأول في أستراليا المفتوحة، وحصلت على المركز الثاني في أمريكا المفتوحة ووصلت لقبل نهائي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وخسرت سبالينكا صدارة التصنيف الدولي لصالح البولندية إيغا شيانتيك خلال البطولة الختامية للسيدات وعبرت عن سعادتها بما قدمته من أداء ونتائج خلال 2023 وبتتويجها بطلة للعالم.

وقالت في بيان الاتحاد الدولي للتنس: "أتوق للعودة إلى الملاعب في الموسم الجديد في يناير".

وحصل راجيف رام وجو سالسبيري على جائزة زوجي الرجال بعد فوزهما بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي، بينما ذهبت جائزة زوجي السيدات إلى ستورم هانتر وإليسه ميرتنز بعد حصولهما على المركز الثاني في ويمبلدون.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا