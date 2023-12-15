أفضل لاعب روسي لعام 2023

اختار مدربو أندية الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، لاعب وسط موناكو ألكسندر جولوفين كأفضل لاعب كرة قدم في البلاد لعام 2023.

وتم تنظيم التصويت بواسطة مجلة Sport Express.

وقام بالتصويت لصالح جولوفين في المركز الأول ثمانية مدربين، فيما اختار مدربان، لاعب خط الوسط في المركزين الثاني والثالث، واعتبر مدرب آخر أن جولوفين يستحق المركز الرابع في قائمة أفضل اللاعبين.

في المجموع، سجل جولوفين 56 نقطة وتصدر القائمة بفارق كبير.

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وجاء في المركز الثاني المهاجم الكولومبي جون كوردوبا من كراسنودار (22 نقطة)، واختتم المراكز الثلاثة الأولى البرازيلي ويندل من نادي زينيت بطرسبورغ (19).

وخاض جولوفين هذا الموسم 14 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل خمسة أهداف وصنع هدفين. وبعد 14 مباراة في عمر الدوري المحلي، يحتل موناكو المركز الثالث في الترتيب.

المصدر:RT