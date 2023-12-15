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نزال الروسي ماخاتشيف الأفضل في عام 2023

الرياضة

نزال الروسي ماخاتشيف الأفضل في عام 2023
AFP
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تم اختيار النزال بين الروسي إسلام ماخاتشيف والأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي كأفضل نزال لعام 2023 في حفل توزيع جوائز منظمة MMA العالمية.

وذكر موقع MMA Fighting، أنه تم انتقاء نزال البطل الروسي لبطولة القتال المطلق UFC إسلام ماخاتشيف باعتباره الأفضل في جوائز MMA العالمية.

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وأسقط البطل الروسي للوزن الخفيف، منافسه الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي بالضربة القاضية في نزال جمع بينهما في 21 أكتوبر الماضي في أبوظبي ضمن أمسية UFC 294 للفنون القتالية.

ثم فاز الروسي بقرار إجماعي، وبذلك دافع عن حزام بطولة UFC للوزن الخفيف للمرة الثانية.

وحقق ماخاتشيف البالغ 32 عاما الفوز الـ26 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.

كما أنه يتصدر تصنيفات UFC بغض النظر عن فئات الوزن.

المصدر: mma fighting

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