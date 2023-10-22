الروسي ماخاتشيف يسقط فولكانوفسكي بالقاضية ويرفض الاحتفال تضامنا مع فلسطين (فيديو)
أسقط البطل الروسي للوزن الخفيف إسلام ماخاتشيف، منافسه الأسترالي أليكس فولكانوفسكي بالضربة القاضية في نزال جمع بينهما ليلة السبت في أبو ظبي ضمن أمسية "UFC 294" للفنون القتالية.
وانتهت المعركة في منتصف الجولة الأولى بفوز ماخاتشيف بالضربة القاضية.
🔥🔥🔥 ИСЛАМ МАХАЧЕВ 🔥🔥🔥— Кореш (@korefankorefan) October 21, 2023
Российский боец повторно защитил свой чемпионский титул в лёгком весе, нокаутировав Алекса Волкановски в первом раунде.
Их поединок был главным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби.
@rttv_sport pic.twitter.com/zrv5Q1g0pT
وعقب النزال، رفض ماخاتشيف الاحتفال بفوزه تضامنا مع فلسطين حيث قال: "لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك.. أوقفوا هذا.. أوقفوا هذا".
إسلام ماخاتشيف: "لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك.. أوقفوا هذا.. أوقفوا هذا"— خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) October 21, 2023
هكذا يكون التضامن مع الحق
وليس بالمساواة بين الضحية والجلادpic.twitter.com/db57NC5yDK
وبهذا الفوز، احتفظ ماخاتشيف بحزام بطولة "UFC" للوزن الخفيف.
وهذه هي المرة الثانية التي يدافع فيها البطل الروسي عن حزام الوزن الخفيف في مسيرته.
وحقق ماخاتشيف البالغ من العمر 31 عاما الفوز الـ25 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.
في المقابل، فإن هذه الهزيمة هي الثالثة لفولكانوفسكي البالغ عمره 35 عاما في مسيرته التي حقق فيها 26 انتصارا.
المصدر: matchtv + RT