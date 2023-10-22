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الروسي ماخاتشيف يسقط فولكانوفسكي بالقاضية ويرفض الاحتفال تضامنا مع فلسطين (فيديو)

الرياضة

الروسي ماخاتشيف يسقط فولكانوفسكي بالقاضية ويرفض الاحتفال تضامنا مع فلسطين (فيديو)
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أسقط البطل الروسي للوزن الخفيف إسلام ماخاتشيف، منافسه الأسترالي أليكس فولكانوفسكي بالضربة القاضية في نزال جمع بينهما ليلة السبت في أبو ظبي ضمن أمسية "UFC 294" للفنون القتالية.

وانتهت المعركة في منتصف الجولة الأولى بفوز ماخاتشيف بالضربة القاضية.

وعقب النزال، رفض ماخاتشيف الاحتفال بفوزه تضامنا مع فلسطين حيث قال: "لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك.. أوقفوا هذا.. أوقفوا هذا".

وبهذا الفوز، احتفظ ماخاتشيف بحزام بطولة "UFC" للوزن الخفيف.

وهذه هي المرة الثانية التي يدافع فيها البطل الروسي عن حزام الوزن الخفيف في مسيرته.

وحقق ماخاتشيف البالغ من العمر 31 عاما الفوز الـ25 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، فإن هذه الهزيمة هي الثالثة لفولكانوفسكي البالغ عمره 35 عاما في مسيرته التي حقق فيها 26 انتصارا.

المصدر: matchtv + RT

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