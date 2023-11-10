الاتحاد الدولي للجمباز ينشر معايير قبول الرياضيين الروس في المسابقات

كشف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، اليوم الخميس، عن معايير قبول الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية تحت رعاية المنظمة.

ونشر الاتحاد الدولي للجمباز النص الكامل لوثيقة قبول الرياضيين الروس والبيلاروس عبر موقعه الرسمي على الانترنيت (FIG).

ويشار في البيان إلى أن الرياضيين لا يمكنهم المشاركة في البطولات الدولية إلا في وضع محايد ومن دون رموز وطنية، ويجب ألا تكون لهم صلات بالقوات المسلحة أو الوكالات الأمنية في بلدانهم.

وتقديم الطلبات للنظر في الوضع المحايد للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا ليس مجانيا، ويمكن استئناف الرفض أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس - CAS).

في يوليو 2023، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم السماح للروس والبيلاروس بالمشاركة في المسابقات الدولية في وضع محايد اعتبارا من 1 يناير 2024.

المصدر: "russian.rt.com"