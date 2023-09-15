نكسة جديدة "لوزيرة السعادة" التونسية أنس جابر!

خرجت النجمة التونسية أنس جابر باكرا من الدور الثاني لبطولة سان دييغو الأمريكية (فئة الـ500 نقطة)، التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 780 ألف دولار.

وجاء خروج أنس جابر على يد الروسية أناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (4-6) و(6-7) في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و47 دقيقة.

A big win for Anastasia Potapova!



It's a 4th Top 10 win this year for Nastya as she stuns top seed Ons Jabeur 6-4, 7-6 in the second round of the San Diego Open.



Her first quarterfinal appearance since making the semis in Birmingham back in June! pic.twitter.com/Fkkswm7CRU — WTARussians (@WTArussians) September 14, 2023

وتراجعت نتائج النجمة التونسية بشكل لافت في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس سلبا على ترتيبها في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات، حيث تقهقرت مركزين في التصنيف الجديد الصادر يوم الاثنين الماضي، لتحتل المركز السابع بعد أن كانت خامسة عالميا.

وكانت أنس جابر "وزيرة السعادة" التونسية، قد ودعت بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" منذ الدور ثمن النهائي بعد خسارتها أمام الصينية كين وين زهانغ.

المصدر: RT