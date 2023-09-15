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نكسة جديدة "لوزيرة السعادة" التونسية أنس جابر!

الرياضة

نكسة جديدة
Globallookpress /Rob Prange
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خرجت النجمة التونسية أنس جابر باكرا من الدور الثاني لبطولة سان دييغو الأمريكية (فئة الـ500 نقطة)، التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 780 ألف دولار.

وجاء خروج أنس جابر على يد الروسية أناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (4-6) و(6-7) في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و47 دقيقة.

وتراجعت نتائج النجمة التونسية بشكل لافت في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس سلبا على ترتيبها في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات، حيث تقهقرت مركزين في التصنيف الجديد الصادر يوم الاثنين الماضي، لتحتل المركز السابع بعد أن كانت خامسة عالميا.

وكانت أنس جابر "وزيرة السعادة" التونسية، قد ودعت بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" منذ الدور ثمن النهائي بعد خسارتها أمام الصينية كين وين زهانغ.

المصدر: RT 

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