نجم برشلونة الجديد ينجو من زلزال المغرب

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إجلاء بعض لاعبي المنتخب تحت 23 عاما من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بمدينة فاس المغربية، خوفا من تأثرهم بالزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة.

وتزامن وقوع الزلزال مع تواجد منتخب البرازيل الأولمبي بقيادة نجم برشلونة الجديد فيتور روكي، في المغرب، حيث كان من المقرر أن يلعب الاثنين المباراة الودية الثانية له في المغرب ضد الأولمبي المغربي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ولم يتعرض فيتور روكي الذي وقع مؤخرا من أتلتيكو بارانينسي لبرشلونة، لأي أذى، لكنه كان من بين اللاعبين الذين تم إجلاؤهم من الفندق لحظة وقوع الزلزال للاحتماء بالقرب من حمام السباحة.

A CBF se solidariza com o povo marroquino pela tragédia provocada pelo terremoto na noite de sexta (8).



Um sismo de escala 7, segundo as autoridades locais, abalou o país. Até agora, mais de 800 pessoas morreram, de acordo com a imprensa local.



A delegação da Seleção… pic.twitter.com/qS6rd3NFfQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 9, 2023

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: "يتعاطف الاتحاد البرازيلي مع الشعب المغربي في المأساة التي سببها الزلزال ليلة الجمعة".

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وأضاف: "وفد المنتخب الأولمبي الذي يحضر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، آمن في فاس، المدينة التي لم تتأثر بالزلزال".

وتابع: "شعر اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني بالزلزال ليلة الجمعة. ولأسباب تتعلق بالسلامة، بقي الجميع بالقرب من مسبح الفندق لمدة ساعة تقريبا قبل العودة إلى غرفهم".

جدير بالذكر أنه في اللقاء الأول الذي جمع بين المغرب والبرازيل يوم الخميس الماضي، انتهى بفوز المغرب بهدف دون رد.

المصدر: footmercato+ الاتحاد البرازيلي