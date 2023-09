نجم برشلونة الجديد ينجو من زلزال المغرب

A CBF se solidariza com o povo marroquino pela tragédia provocada pelo terremoto na noite de sexta (8).



Um sismo de escala 7, segundo as autoridades locais, abalou o país. Até agora, mais de 800 pessoas morreram, de acordo com a imprensa local.



A delegação da Seleção… pic.twitter.com/qS6rd3NFfQ