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المغرب يكرس العقدة ويفوز على البرازيل رغم انقطاع التيار الكهربائي

الرياضة

المغرب يكرس العقدة ويفوز على البرازيل رغم انقطاع التيار الكهربائي
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تغلب منتخب المغرب الأولمبي على نظيره البرازيلي 1-0، ليل الخميس في المباراة الودية التي جرت على ملعب فاس.

وتمكن المغرب من الفوز بفضل هدف زكرياء الواحدي في الدقيقة 70.

واستغربت الجماهير في أثناء المباراة انقطاع التيار الكهربائي بالملعب مع بداية الشوط الثاني لتلجأ إلى تشغيل إضاءة الهواتف المحمولة، ما اضطر الحكم إلى وقف اللقاء لما يقارب ربع ساعة.

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وكرس الأولمبي المغربي، تفوق أسود الأطلس على راقصي السامبا في العام الحالي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مواجهات البلدين.

وكان المنتخب المغربي الأول قد انتصر على البرازيل في مباراة ودية بنتيجة 2-1 على ملعب طنجة خلال شهر مارس الماضي.

وسيخوض منتخب المغرب الأولمبي مواجهة ثانية أمام البرازيل على الملعب نفسه، الاثنين المقبل 11 سبتمبر، استعدادا لقادم المواعيد.

المصدر: RT













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