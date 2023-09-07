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الأولمبي المصري ومنتخب روسيا يفترقان على التعادل

الرياضة

الأولمبي المصري ومنتخب روسيا يفترقان على التعادل
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تعادل المنتخب الروسي لكرة القدم (أقل من 23 عاما) مع مضيفه منتخب مصر الأولمبي1-1 في مباراة ودية جمعتهما يوم الخميس على ملعب السويس.

وتقدم بلال مظهر عبد الرحمن مبكرا لمصر في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك ستيبان أوغالسيان التعادل لروسيا مطلع الشوط الثاني.

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وتقام مباراة ثانية بين المنتخب الأولمبي المصري والمنتخب الروسي يوم 11 سبتمبر المقبل في السويس.

وفي 12 سبتمبر الجاري، سيلعب المنتخب الروسي مباراة أخرى خارج أرضه ضد منتخب قطر.

المصدر: sportbox

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