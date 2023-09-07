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المنتخب الروسي يعود لأرض مصر بعد 68 عاما (صور)

الرياضة

المنتخب الروسي يعود لأرض مصر بعد 68 عاما (صور)
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نشرت السفارة الروسية بالقاهرة مجموعة من الصور لأول لقاء جمع بين المنتخبين الروسي والمصري على أرض مصر منذ 68 عاما.

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وقالت السفارة الروسية بالقاهرة: "في 4 ديسمبر 1955، أقيمت المباراة الأولى بين فريقي موسكو ومصر المشتركين في القاهرة".

وتابعت السفارة: "تشكيلات الفريقين أولا مصر: باراسكوس، يكن، الدالي، حمزة، حنفي، رأفت، عصام، ديبا (الدزفي، 46)، علاء، مكاوي، شريف الفار".

ثانيا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية: ياشين، بورهونوف، باشاشكين، أوجونكوف، بارامونوف، نيتو، تاتوشين، إيساييف، سيمونيان، سالنيكوف، إيلين.

وينطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، أول لقاء ودي يجمع بين المنتخب الأولمبي الروسي والمنتخب الأولمبي المصري في فترة التوقف المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

المصدر: RT

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