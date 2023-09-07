المنتخب الروسي يعود لأرض مصر بعد 68 عاما (صور)
نشرت السفارة الروسية بالقاهرة مجموعة من الصور لأول لقاء جمع بين المنتخبين الروسي والمصري على أرض مصر منذ 68 عاما.
وقالت السفارة الروسية بالقاهرة: "في 4 ديسمبر 1955، أقيمت المباراة الأولى بين فريقي موسكو ومصر المشتركين في القاهرة".
وتابعت السفارة: "تشكيلات الفريقين أولا مصر: باراسكوس، يكن، الدالي، حمزة، حنفي، رأفت، عصام، ديبا (الدزفي، 46)، علاء، مكاوي، شريف الفار".
ثانيا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية: ياشين، بورهونوف، باشاشكين، أوجونكوف، بارامونوف، نيتو، تاتوشين، إيساييف، سيمونيان، سالنيكوف، إيلين.
وينطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، أول لقاء ودي يجمع بين المنتخب الأولمبي الروسي والمنتخب الأولمبي المصري في فترة التوقف المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.
المصدر: RT