فريق العالم يهزم فريق أوروبا ويتوج بكأس ليفر

توج فريق العالم بكأس ليفر للتنس على حساب فريق أوروبا بعد فوز الأمريكي فرانسيس تيافو على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس اليوم الأحد.

وتغلب تيافو على تسيتسيباس 1-6، و7-6، و10 -8 فجاءت النتيجة الإجمالية بين الفريقين 13-8.

🌎 Team World wins the Laver Cup!



Frances Tiafoe offers maiden victory to the red team thanks his victory over Stefanos Tsitsipas for the 13-8 vs Team Europe



(🎥 @LaverCup) pic.twitter.com/kLh750xEBY — We Are Tennis (@WeAreTennis) September 25, 2022

وبدا تيافو في طريقه لخسارة ثانية في الفردي، بعد الأولى أمام دجوكوفيتش، وذلك بعدما حسم تسيتسيباس الذي فاز في اليوم الأول الجمعة على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-2 و6-1، المجموعة الأولى بسهولة تامة 6-1.

ولكن الأمريكي انتفض في المجموعة الثانية التي كانت ماراثونية بعدما عجز أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال منافسه، ليكون الحسم في شوط فاصل ماراثوني أيضا أنهاه الأمريكي المصنف 19 عالميا لصالحه 13-11.

وفي مجموعة الـ"سوبر تاي برايك" الحاسمة، كانت الأفضلية أيضا للأمريكي، بنتيجة 10-8، ما جعل مباراة الفردي الأخيرة التي تجمع النرويجي كاسبر رود من ناحية الأوروبيين بالأمريكي تايلور فريتز، هامشية.

ويتوج الفريق الذي يجمع 13 نقطة بلقب كأس ليفر التي حسب نظامها يحصل كل فريق على نقطة واحدة في كل مباراة يفوز بها في اليوم الأول، ثم على نقطتين في كل مباراة يكسبها في اليوم الثاني ثم ثلاث نقاط على كل انتصار في اليوم الثالث.

وانتهت منافسات اليوم الأول الجمعة بالتعادل 2-2، قبل أن يتقدم الفريق الأوروبي 8-4 في منافسات اليوم الثاني السبت، لكنه فقد هذه الأفضلية في اليوم الثالث الأخير وخسر لقب البطولة لصالح فريق العالم.

المصدر:.beinsports.com