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الكشف عن موعد "كلاسيكو الأرض" بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

الرياضة

الكشف عن موعد
Legion-Media
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" رسميا اليوم الأربعاء، موعد مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وضيفه برشلونة ضمن الجولة الـ29 من المسابقة.

وسيستضيف الفريق الملكي غريمه الكتالوني على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الـ20 من مارس المقبل في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وكان ريال مدريد قد تغلب على برشلونة في عقر داره  في "الكامب نو" بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب ضمن القسم الأول من الدوري في الـ24 من أكتوبر الماضي.

ويتصدر ريال مدريد "الليغا" برصيد 57 نقطة متقدما بفارق 15 نقطة عن برشلونة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: RT

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