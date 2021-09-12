اليافعة رادوكانو تكتب التاريخ في بطولة أمريكا المفتوحة

كتبت البريطانية الواعدة إيما رادوكانو البالغة من العمر 18 عاما، التاريخ عندما أصبحت أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وفازت رادوكانو على الكندية الواعدة ليلى فرنانديس (19 عاما)، 6-4 و6-3، اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر بطولات الغراند سلام، على ملاعب "فلاشينغ ميدوز".

وباتت رادوكانو المصنفة 150 عالميا، أول بريطانية منذ 44 عاما تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى، وأصغر بطلة في الغراند سلام منذ الروسية ماريا شارابوفا عندما توجت بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عام 2004 في سن السابعة عشرة.

كما أصبحت رادوكانو أول بريطانية تحرز لقب بطولة كبرى منذ فيرجينيا وايد في ويمبلدون عام 1977 وأول بريطانية متوجة في "فلاشينغ ميدوز" منذ وايد نفسها في 1968.

وقالت رادوكانو التي ستحصل على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار: "كنت أعرف أنني سأضطر إلى بذل كل ما في وسعي من أجل الفوز. كانت مباراة صعبة بشكل لا يصدق لكنني أعتقد أن المستوى كان مرتفعا حقا. كان علي أن ألعب بعضا من أفضل ما لدي في كرة المضرب".

وكانت الملكة إليزابيث الثانية من أوائل من أشادوا بالتتويج الرائع لرادوكانو، وقالت في بيان "إنه إنجاز رائع في مثل هذه السن المبكرة وشهادة على عملكم الجاد وتفانيكم".

المصدر: أ ف ب