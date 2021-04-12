إمام عاشور يواجه عقوبة صارمة بعد فيديو الشتائم للأهلي وقياداته

تقدم نادي الأهلي المصري رسميا صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط، ضد لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي إمام عاشور.

وأرفق الأهلي بشكواه "فلاشات" تضمنت خمسة فيديوهات للاعب إمام عاشور وزملائه، وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة لنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره، وذلك عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

وطالب الأهلي في شكواه الرسمية ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة.

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وجاء في شكوى النادي أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير، ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم "فيفا، وكذا لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة.

وتضمنت الشكوى أيضا أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات، وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وكيل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون، خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أية أحداث عارضة، وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية، لكن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري، التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم، وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض. وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عاشور لمدة عشر مباريات عقب هذه الواقعة، التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر.

وتنص لوائح اتحاد كرة القدم في بند العقوبات على الآتي:

تقول لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن اتحاد الكرة، إنه إذا صدر من اللاعب سلوك رياضي مشين أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يثير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز أو الكراهية أو العنف أو أي سلوك فيه ازدراء قبل أو أثناء أو بعد المباراة، فيعاقب بواحدة من العقوبات الآتية:

1- الإيقاف.

2- الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت.

3- الشطب.

4- تغريمه قيمة ما تم إتلافه.

على أن توقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات.

المصدر: وكالات