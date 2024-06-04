ائتلاف مودي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان الهندي

فاز التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بأكثر من نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الهندي بعد صدور نتائج الانتخابات.

ووفقا للبيانات الصادرة بعد فرز الأصوات، فاز التحالف بأكثر من 85% من الأصوات، وبـ 276 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدا، بحسب ما نقلت قناة "NTD" الهندية.

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وحل التحالف الوطني الهندي للتنمية الشاملة ثانيا، ويضم 28 حزبا، حيث أنه فاز بـ 205 مقاعد.

وبدأت الهند الثلاثاء عملية فرز أكثر من 640 مليون صوت في أكبر عملية انتخابية في العالم، وأعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فترة ولاية ثالثة على التوالي.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية فقط التي يحتفظ فيها زعيم هندي بالسلطة لفترة ولاية ثالثة بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.

وكان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت في الانتخابات البرمانية الهندية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط بحسب البيانات الرسمية.

المصدر: NTD