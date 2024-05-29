 
مباشر

الهند.. ناريندرا مودي ينهي حملته الانتخابية بالتأمل لمدة 45 ساعة

أخبار العالم

الهند.. ناريندرا مودي ينهي حملته الانتخابية بالتأمل لمدة 45 ساعة
Legion-Media AFZAL KHAN
تمثال الراهب الهندوسي سوامي فيفي كاناندا في كنياكماري، بأقصى جنوب الهند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmxk

أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، أن زعيم الحزب سينهي حملته الانتخابية في الانتخابات البرلمانية بالتأمل لمدة 45 ساعة.

ومن المقرر أن يبدأ مودي بالتأمل يوم 30 مايو بالقرب من تمثال الراهب سوامي فيفي كاناندا في كنياكماري، بأقصى جنوب الهند.

وبتأمله الذي من المخطط أن يستمر حتى 1 يونيو، سينهي رئيس الوزراء الهندي الحملة الانتخابية في الانتخابات التشريعية التي ستشهد مرحلتها النهائية في الـ 1 من يونيو أيضا.

إقرأ المزيد
الهند.. الملايين يدلون بأصواتهم في الانتخابات وسط توقعات بفوز حزب ناريندرا مودي بولاية ثالثة
الهند.. الملايين يدلون بأصواتهم في الانتخابات وسط توقعات بفوز حزب ناريندرا مودي بولاية ثالثة

وأشارت وسائل الإعلام الهندية إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في كنياكماري على خلفية خطط رئيس الحكومة، حيث سيتم انتشار ما لا يقل عن ألفي عنصر من الشرطة.

يذكر أن الانتخابات العامة انطلقت في الهند في 19 أبريل الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها في 4 يونيو، حيث سينتخب نحو 970 مليون ناخب هندي 543 عضواء في "لوك سبها"، وهو برلمان الهند.

وفي حال فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، سيترأس ناريندرا مودي الحكومة الهندية للولاية الثالثة على التوالي. وهو يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014.

المصدر: RT + "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا