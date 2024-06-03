زاخاروفا تعلق على مصادرة السلطات الأمريكية لجواز سفر سكوت ريتر

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مصادرة جواز سفر ضابط المخابرات السابق سكوت ريتر ومنعه من السفر لروسيا، متسائلة على أي من تعديلات الدستور الأمريكي تم ذلك؟.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام" تعليقا على مصادرة جواز ريتر من قبل السلطات الأمريكية ومنعه من السفر إلى روسيا: "هل تم ذلك بموجب التعديل الأول أم التعديل الرابع (من الدستور الأمريكي)؟!".

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ويشار إلى أن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة يكفل بشكل خاص عدم التدخل في حرية التعبير والتجمع، ويحظر التعديل الرابع عمليات التفتيش والتوقيف غير المبررة.

وكان ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر قد قال في تصريح لـRT في وقت سابق من يوم الاثنين إن سلطات واشنطن منعته من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، وقامت بإنزاله من على متن الطائرة، ومصادرة جواز سفره.

يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل.

المصدر: نوفوستي