مشادة حامية تعصف بهيئة الأركان العامة الإسرائيلية خلال جلسة حساسة

كشفت قناة "12" العبرية عن خلاف كبير وقع خلال اجتماعات هيئة الأركان العامة الإسرائيلية التي عقدت يوم الاثنين.

ووفق القناة العبرية اندلعت مواجهة حادة واستثنائية صباح الاثنين أثناء مناقشة حساسة في أحد اجتماعات هيئة الأركان العامة، حيث اعترض الجنرالات على إدارة عمليات الجيش الإسرائيلي وفاعيلته في الحرب على غزة، معتبرين أن القوات الإسرائيلية "تراوح مكانها وغير قادرة على إحراز إنجازات" في الحرب المتواصلة منذ 241 يوما على قطاع غزة.

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ووجه الجنرالات انتقادهم لرئيس هيئة الأركان العامة هليفي قائلين: "في الجيش الأول تعلمنا قبول مسؤولية القيادة.. ما الذي يحدث في ذلك؟ أين ما تعلمناه وما الذي يحدث؟".

كما أكد أعضاء هيئة الأركان العامة إنه لا يتم إجراء أي مشاورات، وأضافوا: "نحن متعثرون ولا نحقق النصر".

وردا على هذه التصريحات قال رئيس الأركان هليفي: "لقت تحملت المسؤولية في الأيام الأولى للحرب، لقد اعترفت أمام الجمهور بأنني المسؤول وأن الشعور بالمسؤولية يرافقني على الدوام وخلال اتخاذ كل قرار في سياق الحرب".

وأضاف "أنا أركز في هذه المرحلة على تحقيق أهداف الحرب، وأتوقع من جميع الذين يجلسون حول هذه الطاولة أن يشعروا مثلي".

وأشارت القناة العبرية إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رفض التعليق عن المشادة التي وقعت خلال الاجتماع، واكتفى بالقول: "لن نعلق على ما يقال في المناقشات الداخلية في الجيش الإسرائيلي".

المصدر: قناة "12" العبرية