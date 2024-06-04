مصر.. جهات التحقيق تصدر توجيهات بشأن أموال يوسف بطرس غالي

أمرت جهات التحقيق في مصر برفع التحفظ عن بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

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وتم رفع التحفظ عن غالي في أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2018، وإنهاء أثر المنع من التصرف في المال.

وأرسلت جهات التحقيق خطابًا للبنك المركزي المصري، لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس وبذلك تنتفني كافة الآثار التي ترتبت على قرار التحفظ الذي صدر بحقه، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمر بغير ذلك.

وكانت محكمة النقض، قضت بقبول طعن رؤوف بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم الى خمس سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه وكذلك تخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدي إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامهما وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية