أقوى مدفع روسي يصل منطقة العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

تشارك مدافع "مالفا" المطورة المدولبة الذاتية الدفع في العمليات الحربية بالمحور الشمالي العملياتي، موجهة ضربات موجعة إلى العدو.

كانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن مثل هذه المدافع قد وصلت إلى وحدات الجيش الروسي، لكن إلى حد يوم الأحد لم تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي.

يستخدم المدفع المطور منصة رباعية الدفع وثمانية العجلات "فوشينا" من تصنيع معمل "بريانسك" للسيارات، وتم تزويد المدفع الذاتي الدفع بمحرك من طراز ЯМЗ-8424 يولد قوة 470 حصانا. وتصل سرعته القصوى على الطريق المعبدة 80 كلم/ساعة. ويمكن أن يسير إلى مسافة 1000 كلم دون أن يتزود بالوقود.

وتستخدم المنظومة الذاتية الدفع مدفع عيار 152 ملم على غرار المدفع الذي تم وضعه على منصة "مستا – إس" ( 2إس 19)"، وتبلغ سرعة رمي المدفع 7 طلقات في الدقيقة، ومخزونه 30 طلقة، ووزنه القتالي 32000 كغ، وطاقم المدفع 5 أفراد.

ويعتبر "مالفا" من أقوى المدافع الروسية الذاتية الدفع، ويطلق المدفع النيران إلى مسافة 47 كيلومترا. ويصل قطر إصابة القذيفة الواحدة 250 مترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا