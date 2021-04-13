إمام عاشور يتعرض لعقوبات صارمة بسبب "فضيحة" الفيديو

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة الإيقاف بحق إمام عاشور لاعب الزمالك لمدة 12 مباراة وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، بعد أحداث لقاء الأهلي والزمالك في دوري الشباب.

كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي نادي الزمالك، بالإيقاف لـ8 مباريات وتغريمهم بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999"، وهم أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر.

وأعلن اتحاد الكرة كذلك، أنه تلقى "طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها".

وكان نادي الأهلي قد تقدم رسميا بشكوى إلى اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط، ضد إمام عاشور، صباح يوم الاثنين الماضي.

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وأرفق الأهلي بشكواه "فلاشات" تضمنت خمسة فيديوهات للاعب إمام عاشور وزملائه، وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة لنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره، وذلك عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

وطالب الأهلي في شكواه الرسمية ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة.

وسبق لعاشور أن عوقب من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة السوبر المحلي الموسم الماضي، لمدة 10 مباريات، في المشادة الشهيرة بين لاعبي الأهلي والزمالك في الإمارات.

كما عاقبته اللجنة مرة أخرى بالإيقاف لمدة مباراة، بعد مشادة مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري بعد مواجهة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

المصدر: وكالات